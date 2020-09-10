حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الجوزاء تجربة العالم على طريقته الخاصة، ويعتبر التغيير والحرية من الأساسيات المهمة لهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالثقة والشجاعة وبروح المبادرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.