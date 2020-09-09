نفيسة هاشم تعليقا على كلمة مدبولي: تحليل دقيق لظاهرة البناء المخالف

أشادت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم.

مؤكده خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلمة الدكتور مدبولي هامة للغاية، وتحليل دقيق لظاهرة البناء المخالف في مصر وتأصيل للمشكلة بكل سلاسه وثقة وتواضع.

وناشدت هاشم، المخالفين بضرورة التوجه فورا للتصالح في المخالفات، لدعم الدولة في تقديم خدمات متميزة لخدمة جميع المصريين خاصة فيما يخص تقديم المرافق «مياه وكهرباء» وخلافة، مشيرة إلى أن التصالح سيوقف النزيف المستمر لموارد الدولة ويتيح حياة كريمة للمواطنين.

وتابعت، نتمنى أن نتوقف عن المخالفات تماما، وأن يسعى الجميع لتصحيح الأوضاع الحالية، بما يساعد على تحسين حياة المصريين، من خلال القضاء على العشوائيات نهائيا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كشف عن توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قيمة التصالح، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تهدم بيتاً مأهولا بالسكان، وأنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم، مشددا على وجود نظام جديد سيتم استحداثه بحيث يكون كل شقة فى جمهورية مصر العربية لها شهادة، ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أي ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.