نائب: كل مواطن هيكون معاه بطاقتين واحدة للرقم القومى والثانية سكن

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أن التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، ألزمت كل صاحب عين بتسجيل كل بيانات الوحدة السكنية التي يمتلكها لدى الشهر العقاري، لتصبح بمثابة شهادة ميلاد للوحدة، قائلًا "يعني هتبقى ماشي في محفظتك بطاقة رقم قومي وبطاقة رقم إلكتروني لوحدتك السكنية".

وأشار عضو لجنة الإسكان لـ"الوطن" إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حينما تحدث اليوم ،عن إنّ كل وحدة سكنية وعقار في مصر سيكون لهما شهادة ورقم قومي، كان يقصد تفعيل التعديلات التى أقرها البرلمان الشهر الماضي والخاصة بقانون تنظيم الشهر العقاري، وهذا يعني أنه مع تطبيق قانون التصالح لن يُسمح بالتعامل مع أي شقة غير صادر لها شهادة من الدولة.

ولفت إلى أن الغرض من ذلك هو الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وتسجيلها إلكترونيًا.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد أقر عددًا من التعديلات الخاصة بالشهر العقاري في نهاية دور الانعقاد المنصرم، وشملت نقل الملكية دون حضور المالك وذلك عن طريق حكم قضائي، وهو "صحة التوقيع" حيث يمنح القانون لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار والحصول على رقم تسجيل مؤقت دون حضور المالك، يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم خلال الفترة القانونية.

كما تضمنت التعديلات طرقًا مختلفة لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي "صحة التوقيع"، يكون سنداً لطلب التسجيل بالشهر العقاري، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.