إزالة 45 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات لرؤساء المدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

وأوضح محمد محمود، رئيس حي أول، أن الحي نفذ قرار إزالة رقم ١٦١٢ لسنة ٢٠١٧ بتقسيم الحناوى بنطاق حى أول، وقام المهندس حمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بحملة إزالات بمشاركة قسمي الإزالات والإشغالات، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لحالتي تعدٍ بإجمالي ٢٧١م.

وقاد المحاسب محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير حملة إزالة بناحية عزبة شديد بندر أبو كبير بمشاركة مركز شرطة أبو كبير لإزالة حالة تعدٍ على مساحة ٣٧٥ م .

ونفذ اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزاله عدد ٢ حالة تعدٍ بمساحة إجمالية ( ٢١ ط ) وتنفيذ عدد ٣ قرارات بنطاق الوحدة المحلية بالبيروم بمساحة إجمالية ( ١٣ ط ١ ف ) لتصل المساحة الإجمالية ( ١٠ ط ٢ ف ). وقام المحاسب على الصناديلي رئيس مركز و مدينة بلبيس بحمله إزالة لعدد 14 حالة تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية بشبرا النخلة بمساحه إجماليه ٣٢٥٨ م2.

كما شن المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة نفذت ٢٧ قرار إزالة بمساحه إجمالية قدرها 6345 متر أراض زراعية.