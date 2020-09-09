تزايد أعداد الناخبين في لجان القليوبية

شهدت لجان الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، تزايد أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبيل غلق باب التصويت، وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي بلجان المحافظة.

وحرصت المحافظة على توفير كراسي متحركة لكبار السن، لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم إلى جانب مظلات لحمايتهم من حرارة الشمس، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وأدوات طبية ومطهرات إلى جانب عدد من بوابات التعقيم، وسط تطبيق إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.