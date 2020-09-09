خطوات ورابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 وخطوات الحصول عليها فور إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم، كالتالي:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا.

2- يقوم الطالب بالضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة.

3- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

4- ثم يقوم الطالب بتحديد الشعبة سواء كانت "أدبي - علمي علوم - علمي رياضة".

5- وفي الخطوة الأخيرة تظهر النتيجة الخاصة برقم جلوس الطالب الذي تم إدخاله.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 112279، وحضر منهم 111500 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%. وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات لنتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020، اعتبارا من غدا الخميس الموافق 10 سبتمبر، وتستمر لمدة أسبوع حتى الخميس 17 سبتمبر الجاري، وتتم إجراءات الاطلاع على إجابات الطلاب وفق القواعد والشروط التي تم تطبيقها في لجان تظلمات الدور الأول.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، حيث ينتظر طلاب الدور الثاني المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020 حتى يتمكنوا من تسجيل الرغبات بعد ظهور النتيجة الخاصة.