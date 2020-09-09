١٠ مخاطر للبناء العشوائي.. تعرف عليها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تعاني من ويلات البناء العشوائى منذ ظهوره، حيث وصلت مخالفات البناء إلى ٥٠٪ في العقود السابقة، وحاليًا ارتفعت إلى٧٠٪ فى بعض الأماكن، محذرا من أضرار وخطورة البناء المخالف والعشوائي على كل قطاعات الدولة، وعدم حصول المواطن على كامل حقوقه بسبب وجوده في مكان غير مخطط.

تقرير للتنمية المحلية يكشف الأضرار الناجمة عن البناء العشوائي

رصدت "الوطن" مخاطر واضرار البناء العشوائى خلال الفترة الماضية والمقبلة على كل المواطنين، حيث يدفع الفاتورة كل المواطنين بلا استثناء، وذلك من خلال تقرير أعدته وزارة التنمية المحلية بالأضرار الناجمة عن مخالفات البناء وهى كالتالي:

- الضغط على المرافق والخدمات.

- ضعف مياة الشرب وعدم وصولها لمناطق عديدة.

- طفح مياة الصرف الصحي بالشوارع لعدم استيعاب الشبكات.

- تضرر المواطنين القاطنين في وحدات مرخصة من البناء العشوائي.

- ازدحام واختناقات مرورية.

- زيادة نسبة تلوث الهواء.

- عدم وجود مدارس كافية لاستيعاب الطلاب.

- عدم وجود شوارع مخططة.

- ضياع أموال المواطن في شراء أو ايجار وحدة غير مرخصة.

- زيادة حالات النصب في أماكن البناء العشوائي.

وفي وقت سابق كشفت محافظة القاهرة أن أي مواطن يرغب في التصالح على مخالفات البناء ويريد السداد على أقساط ودفعات على ٣ سنوات دون فوائد، وذلك وفق ظروفه ورغبته بإمكانه القيام بذلك والاستفادة من تلك الميزة، ضمن إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين في السداد.

سداد 25 % قيمة من قيمة العقار المخالف جدية التصالح

وأكدت محافظة القاهرة، أن المواطن يقدم طلب التصالح وسداد ٢٥٪ قيمة جدية التصالح، وبعد البت في طلبه بالقبول، عليه أن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، وإن كانت ظروفه لاتسمح بإمكانه التقدم بطلب إلى اللجنة لسداد قيمة التصالح المقررة بالتقسيط على دفعات، ويتم الموافقة على طلبه من باب التيسير على المواطنين.

وأشار إلى وجود تواصل مع البنوك لتقديم قروض للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وفى تصريح سابق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.

وناشد عبدالعال، المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح، لحين السير في باقي الإجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأوضح، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين، خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص.

استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية

وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية، وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتعامل بحسم مع أي محاولة للخروج عن القانون، مشيرًا إلى أن البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لابد من إيقافه.