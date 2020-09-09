"أيمن" أقوى من المخدرات.. تحول بمبادرة "التضامن" من مدمن لمرشد علاجي

أصدقاء السوء كانوا سببا في أن يقع فريسة لإدمان المخدرات، سنوات عديدة قضاها تحت رحمة المواد المخدرة لا يملك العزيمة التي تدفعه لمحاولة التخلص منها، ليقرر فجأة أن يكون من المتعافين ويحول حياته في الأفضل، لتكن وسيلته في تحقيق غايته برنامج "أنت أقوى من المخدرات"، الذي تقدمه وزارة التضامن للمتعافين.

قبل أعوام عديدة، وقع أيمن عزمي، الرجل الأربعيني فريسة لإدمان المواد المخدرة، حيث يروي لـ"الوطن"، أنه استمر في إدمانه لفترة طويلة تجاوز الـ15 عاما، التخلص من ذلك الإدمان، "زهقت من نفسي، كنت عضو فاسد في المجتمع، ومقدرتش أتحمل حياتي كده فقررت أني اتغير".

"أنت أقوى من المخدرات".. بعد عملية بحث طويلة للتعافي من فيروس كورونا في الأماكن المعتمدة، كانت حملة وزار التضامن وسيله "أيمن"، بعدما قرر الانضمام إليها قبل أكثر من عام، للتعافي من الإدمان في محاولة منه لأن يكون شخصا أفضل في المجتمع.

برامج عديدة عملت عليها حملة "أنت أقوى من المخدرات"، التابعة لوزارة التضامن، من الرجل الأربعيني للوصول إلى التعافي، "أول حاجة تعلمنها يعني أيه إدمان، عشان نقدر نتعافى، وكذلك كيفية مقاومة المخدرات عقب التعافي".

عقب انتهاء البرنامج تحوت حياة "أيمن" 180 درجة، فتحول من شخص مدمن للمخدرات، إلى مرشد علاجي في أحد دور علاج الإدمان، "بنقل لهم خبرتي في التعافي، وكيفية مواجهة الأفكار السلبية خلال التعافي، وعدم تكرار تجربة الإدمان مرة أخرى عقب التعافي".

إحساس مختلف يشعر به "أيمن"، منذ تعافيه من الإدمان، إذ شعر وكأنه مواطن له تأثير إيجابي في المجتمع، "كنت زي الفاكهة الفاسدة وسط الفاكهة السليمة الجميلة".