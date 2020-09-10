الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي بـ6 مليارات جنيه خلال العام الحالي

بلغت مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي نحو 5.7 مليار جنيه.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة، رفعت الدولة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي سواء لمحدودى الدخل أو الإسكان المتوسط من (صفر) في العام المالي 2016-2017 إلى 5.7 مليار جنيه.

ولم تقدم الدولة دعم للإسكان الاجتماعي قبل ثلاث سنوات عندما خصصت العام المالي الماضي 2019-2020 نحو 3.9 مليار جنيه ثم دعمته بنحو 50% خلال العام المالي الحالي.

276 مليون جنيه لخدمات الطرق بالموازنة

ورفعت الدولة مخصصات لخدمات الطرق والمواصلات في الموازنة العامة للدولة بنسبة 170 % خلال الخمس سنوات الماضي عندما رفعت المخصصات إلى 276 مليون جنيه العام الحالي من 47 مليون جنيه في العام المالي 2016-2017.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ النمو العشوائي يلتهم جهود الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية للدولة، مشيرا إلى أنّ مصر حاولت احتواء النمو العشوائي للبناء المخالف، من خلال توسيع الأحوزة العمرانية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر مجلس الوزراء اليوم ، أنّ حجم الأحوزة العمرانية التي أضيفت مؤخرا، تستوعب 24 مليون مواطن، موضحا أنّ عدم التزم المواطنين بهذه الأحوزة، ما يزال عائقا أمامهم.

وأشار إلى أنّ عدد الأفدنة الزراعية التي فقدناها بسبب البناء المخالف وصلت إلى 400 ألف فدان، مؤكدا أننا نحتاج إنفاق أكثر من 18 مليار جنيه لاستصلاح 80 ألف فدان فقدناها خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدبولي أنّ ظاهرة البناء غير المخطط بدأت من السبعينيات ومستمرة حتى الآن، مؤكدا أنّ البناء غير المخطط (العشوائي) 50% من الكتلة العمرانية في المدن والقرى.