ضبط هارب من أحكام بحوزته سلاحًا ناريًا في أسيوط

ضبط فريق مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، هارب من أحكام، بينها حكم بالسجن لمدة عامين في قضية تبديد، اليوم، وبحوزته سلاح ناري "رشاش" وخزينتين و 15 طلقة من ذات العيار، حال تواجده بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

يأتي ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بالمحافظة لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وعقب ضبطه إعترف المتهم بحيازته للسلاح الناري بغرض استخدامه فى التشاجر، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جيال المتهم.