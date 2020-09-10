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أستاذ مناعة يحذر من الحصول على وصفات غذائية من السوشيال: تسبب المرض

عبدالهادي: المشي نصف ساعة يقلل الدهون ويزيد المناعة

كتب:

أحمد حامد دياب
01:33 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
الدكتور عبدالهادي مصباح

الدكتور عبدالهادي مصباح

حذر الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، من الحصول على مكونات صحية لوصفات من على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن تأثير مكونات الغذاء غير الصحية المأخوذة من صفحات "السوشيال ميديا"، يمثل خطرا على صحة المواطنين، حيث إنها توصل معلومات منقوصة وأدوية غير جيدة، والحصول عليها يعرضنا للمرض وغير صحيحة، تنشر نصائح غذائية غير صحيحة.

وأضاف "مصباح"، أن السمنة لها تأثيرات عديدة على صحة المواطنين، مؤكدًا أنها تضرر بصحة الأطفال أكثر من الكبار وتعرضهم لتصلب الشرايين، ويكون من الصعب تخسيس الجسم.

وأكد أستاذ المناعة أنه لابد من حساب عدد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم ولابد أن تكون أقل من استهلاكنا للقدرة من التخلص منها وكذلك التخلص من الدهون المتراكمة، موضحًا أن حركة الجسم بالمشي نصف ساعة يخلصنا من الكثير من الدهون التي تقلل مناعة الجسم.

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