التعليم: إرسال تفاصيل مجموعات التقوية وإجازة السبت للمديريات قريبا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة سوف ترسل كل التفاصيل الإدارية إلى المديريات التعليمية يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر.

وكتب "شوقي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سوف ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمديري المدارس وإجازة يوم السبت والجداول المدرسية ونظم التقييم لسنوات النقل وتفاصيل إدارية أخرى إلى المديريات والإدارات التعليمية بعد يوم الأحد 20 سبتمبر إن شاء الله".

وأضاف الوزير: "إلى هذا الحين نرجو عدم تداول اجتهادات أو إشاعات مدسوسة وكذلك نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الانتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية".