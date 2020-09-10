"مصر الجميلة" تتعرض للتنمر بسبب اسمها وطارق علام ومحافظ البحيرة يكرماها

"مالقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين".. مثل شعبي ينطبق على ما حدث للطفلة الجميلة "مصر جميلة تامر" ابنة مركز رشيد بمحافظة البحيرة، بعد تعرضها للتنمر والسخرية بسبب اسمها "مصر جميلة".

"تامر"، والد الطفلة "مصر الجميلة"، أكد أن ابنته تتعرض للتنمر من أهل الشر وأعداء الوطن الذين يسخرون من اسمها، لافتًا أن ابنته ولدت يوم 19 سبتمبر، والذي يوافق العيد القومي لمحافظة البحيرة.

محافظ البحيرة يكرم مصر جميلة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد أن اسم الطفلة يرمز للعظمة ويرمز لأجمل بلد في الدنيا وأنها مثال للجمال والوطنية مشيدًا باختيار والدها لهذا الاسم الجميل.

وأضاف المحافظ في مداخلة هاتفية مع برنامج "هو ده" من تقديم الإعلام طارق علام على فضائية "المحور: "أنتي شرف لكل البحراوية ولكل أهل رشيد وأنا بقولك إن كلنا معاكي وأن أي حد بيتنمر بيكي له توجهات فكرية لا تهمنا وغيران منك وياريت كلنا نسمي أولادنا بأسماء وطنية ويفكرونا بتاريخنا وحضارتنا وعظمة مصر".

ودعى محافظ البحيرة الطفلة "مصر جميلة" لتكريمها مع أوائل الثانوية العامة وذوي الهمم والثانوي الفني مشيدًا باسمها الوطني ومبديًا اعتزازه باسمها الجميل والذي تعرضت للتنمر بسببه: "هتبقى رمز لرشيد كلها ورشيد كلها هتحسدك على اسمك وعلى والدك".

تركي: أي حد بيتنمر باسمها أكيد هو معارض لإرادة الله لأن الله مدح مصر

الشيخ أحمد تركي أحمد علماء الأزهر الشريف، أكد أن اسم مصر من أقدم الأسماء على وجه الأرض، مشيرًا أن الله أجرى ذكره على لسان الأنبياء والمرسلين لافتًا أن مصر اشتُق اسمها من اسم مصرايم حفيد نبي الله نوح عليه السلام.

وأوضح "تركي"، أن اسم مصر يرمز لمكان من أطيب الأماكن في الأرض، مشيرًا أنه مذكور في كل الكتب السماوية وكل الكتب المفسرة للكتب السماوية ومقترن اسمها بالخير والجمال.

ووصف "تركي"، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، مصر بأنها جميلة وستظل جميلة إلى قيام الساعة، وأن من حق أهلها والعرب والمسلمين أن يفخروا بها.

ووجه تركي رسالة للطفلة "مصر الجميلة" قائلًا: "أي حد بيتنمر باسمها أكيد هو معارض لإرادة الله ولرسول الله لان الله مدح مصر في القرآن ومدحها رسول الله في 20 رواية بالأحاديث الشريفة لمدح مصر".

وأهدى الإعلامي طارق علام الطفلة مصر الجميلة "جنيه ذهب" تعبيرًا عن إعجابه باسمها وردًا على تعرضها للتنمر.