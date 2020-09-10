6 قرارات رئاسية أبرزها: تخصيص قطعتي أرض بقنا لإقامة قسمي شرطة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 قرارات جمهورية، أولها الموافقة على الاتفاق الحكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بالغربية بقيمة 120 مليون يورو.

فيما تضمن القرار الثاني إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بالجيزة لصالح القوات المسلحة، وجاء القرار الثالث بتخصيص قطعة أرض بالقليوبية لإنشاء مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش.

وجاء القرار الرابع بتخصيص قطعتي أرض من المملوكة للدولة لإقامة قسمي بمحافظة الإسكندرية، فيما تضمن القرار الخامس قرارا بتخصيص قطعة أرض أخرى لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وجاء القرار السادس والأخير بتخصيص قطع أراضي بالفيوم لاستخدامها في إقامة ميادين الرماية المركزية.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرارات التي جاءت كالتالي: