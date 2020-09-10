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أماكن 870 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر – JANNA"

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
تعرف على أماكن 870 وحدة سكنية بمشروعات (سكن مصر – JANNA) طرحتها الإسكان اليوم

تعرف على أماكن 870 وحدة سكنية بمشروعات (سكن مصر – JANNA) طرحتها الإسكان اليوم

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على طرح 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعي (سكن مصر – JANNA)، بـ10 مدن جديدة، وإتاحتها للمواطنين للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

"الوطن" تستعرض المدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية وهي كالتالي:

1- طرح 544 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدن (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط).

2- طرح 326 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (الشيخ زايد – الشروق – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

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