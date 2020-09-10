عمر وسلمى وأشرف يقدمه أيمن.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "أقوى الرجال" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "النمر الأسود" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الديلر" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "عسل أسود" الساعة 8 مساءً، وفيلم "الثمن" الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "سمكة و4 قروش" الساعة 12.30 مساء، وفيلم "عفريت النهار" الساعة 4 مساء، وفيلم "عمر وسلمى" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "النوم في العسل" الساعة 11 مساء.

MBC2

عرض فيلم "Hotel Transylvania" الساعة 2 ظهرًا، وفيلم "Moulin Rouge!" الساعة 4 مساء، و"Café Society" الساعة 6 مساءً، وفيلم "The Great Gatsby" الساعة 8 مساءً، وفيلم "La La Land" الساعة 10.30 مساءً.

مسلسلات تليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

برامج ترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5.30 مساء.

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.