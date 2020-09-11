خطوات ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصالح في حال إثبات مخالفة

في الفترة الأخيرة الماضية، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، تأثرت الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى موقف إثبات مخالفة للمشروع الخاص به، ما يؤدي إلى إصدار قرار بغلق المنشأة وإيقاف العمل بالمشروع، وعلى مدار 3 شهور ماضية، صدر قرار بغلق المقاهي والكافيهات والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق المخالف منها.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات الواجب اتخاذها في حال صدور حكم قضائي بغلق المنشأة الصناعية لـ التصالح على المخالفة، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخطوات ترخيص المشروع، كالتالي:

خطوات ترخيص المشروعات الصغيرة

- عند تقديم المستثمر للحصول على تخصيص الوحدات المطروحه من قبل الهيئة، عليه أن يرفق دراسة فنية مبسطة توضح نشاطه وافتراضاته الفنية طبقا للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة.

- بعد مراجعة الدراسة الفنية والطلب المتقدم، تقوم الهيئة بتخصيص وحدة صناعية للمستثمر الذي تم اختياره وإبالغه.

- بعد تسليم الوحدة الصناعية للمستثمر، يمكن للمستثمر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني أو الاتصال بأي من مكاتب الهيئة الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية او خدمة العملاء بالهيئة للاسعلام عن استلام دليل ممارسة النشاط الصناعي.

- يقوم المستثمر بتقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل إلى الهيئة وذلك قبل بدء التشغيل.

- يلزم على المستثمر إرفاق طلبه بالنسخ الأصلية أو بصورة طبق الأصل من الوثائق التالية:

1- مستخرج حديث من السجل التجاري.

2- إثبات دفع جميع الرسوم والمصاريف الإدارية المطلوبة.

3- شهادة الاشتراك في اتحاد الصناعات.

4- سند حيازة الأرض أو الوحدة الصناعية.

- تقوم الهيئة بمراجعة استيفاء المستندات المقدمة من المستثمر، ومنحه في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج طلب الحصول على رخصة التشغيل بخاتم الهيئة.

- يتم عمل معاينة في خلال 90 يوما من تاريخ تقديم نموذج الطلب

خطوات التصالح على مخالفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوفيق أوضاعها خلال 40 يوما من صدور حكم الغلق.

- يتم منح المنشأة مهلة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ تأكيد الطلب لإزالة أسباب الغلق.

- تقوم الهيئة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال 14 يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لإزالة أسباب الغلق.

- تصدر هيئة التنمية الصناعية خطابا للمنشأة يفيد بتوفيق أوضاعها.

- يجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإصدار قرار لفتح المنشأة.