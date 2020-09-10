دورة تدريبية عن الأمان المعملي بجامعة بنها

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، دورة تدريبية عن الأمان المعملي، ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إن الورشة تناولت مفهوم الأمان المعملي وقواعد الأمن والسلامة داخل المعامل وتقسيم المواد الكيميائية من حيث الخطورة وكيفية التعامل معها بطرق آمنة، وأيضًا التعرف على طرق حفظ الكيماويات وتخزينها بطرق سليمة.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الهدف من الدورة إكساب أعضاء هيئة التدريس العديد من المهارات والإجراءات والتدابير للسلامة داخل المعامل، والتعرف على أدوات السلامة الشخصية وأيضًا التجهيزات الصحيحة للتعامل كشوف بيانات السلامة للمواد الكيميائية.

من جانبه قال الدكتور محمد بسيوني، مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية، إن الورشة استهدفت أيضًا ملصقات التعريف المختلفة وشروط السلامة لتخزين الكيماويات وأيضًا التعرف على طرق التخلص من نفايات المواد الكيميائية بطرق آمنة وكيفية وضع خطة للطوارئ والإخلاء من المعامل.