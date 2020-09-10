نائب: تسهيلات الحكومة في التصالح تمنع البناء العشوائي بالمستقبل

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو، ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنها تسهل إجراءات التصالح على المدى الطويل.

وأكد "زين الدين" أهمية القرارات المتعلقة بإصدار رقم قومي لكل مبنى، ما يسهم بشكل تلقائي في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشتري بأن المبنى غير مخالف.

وشدد على ضرورة أن تقف الدولة بمنتهى الحزم تجاه أي محاولات جديدة لأي بناء عشوائي، سواء على الأراضي الدولة أو الأراضي زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصًا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.

وأكد النائب أهمية مواصلة العمل في ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، دون التفات لأي مُغرض، أو محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية التى تُبث من الخارج.