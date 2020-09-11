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حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مواليد برج السرطان لديهم قلب نقي وصادق، كما انه وفي في علاقته بالآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت العقل.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويمدك اليوم بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.

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