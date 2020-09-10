ثنائي فريدة سيف النصر وجورج سيدهم بالمسرح والسينما في عيد ميلادها

تعد الفنانة فريدة سيف النصر، من الفنانات اللاتي يمتلكن أسلوب خاص في الأداء التمثيلي، ما جعلها تحفر مكانة في قلوب الجمهور، سواء في مصر أو الوطن العربي.

وكانت بدايات الفنانة فريدة سيف النصر، حينما اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى، كما كان له الفضل في اكتشافها أيضا الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي ضمها إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

فريدة سيف النصر أول من جسدت "نفيسة" في مسرحية المتزوجون

من العلامات المضيئة في مسيرة فريدة سيف النصر الفنية، هو تكوينها لثنائي فني مع الفنان جورج سيدهم، سواء في السينما أو المسرح، ففي منتصف السبعينيات، شاركت "فريدة" في مسرحية المتزوجون بليالي العرض الأولى وكانت تجسد شخصية "نفيسة"، التي قدمتها بعد ذلك الفنانة سعاد نصر، وكان أخر من جسد نفس الشخصية في المسرحية الفنانة راوية سعيد، التي تم تصوير المسرحية وهي تجسد شخصية نفيسة.

وعلى مستوى السينما في عام 1982، شاركت الفنانة فريدة سيف النصر في فيلم "المعتوه" أمام الفنان الراحل جورج سيدهم، وكان الفيلم من بطولة "محمود عبدالعزيز، عفاف شعيب، مجدي وهبة ومنى عبدالله"، والفيلم من تأليف بشري عبدالملك وإخراج كمال عطية.

وفي عام 1985 شاركت الفنانة فريدة سيف النصر الفنان جورج سيدهم في فيلم "الشقة من حق الزوجة"، وكان الفيلم من بطولة "محمود عبدالعزيز، معالي زايد، عبدالله فرغلي ونعيمة الصغير"، ومن تأليف فراج إسماعيل وإخراج عمر عبد العزيز.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة فريدة سيف النصر، فيلم صاحب المقام، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وجسدت خلال أحداث الفيلم الفنانة فريدة سيف النصر، شخصية "هنادي فتح الله"، وفيلم صاحب المقام من بطولة "أسر ياسين، أمينة خليل، يسرا وبيومي فؤاد" ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.