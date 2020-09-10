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محمود مسلم

طقس الغد حار رطب على القاهرة وأمطار رعدية ببعض المناطق

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الوطن
05:52 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
حالة الطقس

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا.

ويكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وتكون رعدية أحيانا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في المحافظات غدا الجمعة

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 35 23

بورسعيد 33 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الاسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش33 23

رفح 33 22

رأس سدر 36 26

أسيوط 38 24

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 41 29

اسوان 42 30

ادفو 41 30

أبو سمبل 40 29

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