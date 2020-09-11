فى 16 خطوة.. كيف تصبح طيارا مدنيا

يحلم العديد من الشباب، بأن يصبح طيارا فى المستقبل، لما تمثله تلك المهنة من إثارة ومغامرة، فضلاعن التنقل بين الدول المختلفة والتعامل مع ثقافات عديدة، إلا أن الغالبية العظمى، لا يعرف الخطوات المطلوبة لكى يكون طيارا.

ووفقا لأحد الطيارين، فإن هناك العديد من الإجراءات لابد من اجتيازها حتى تصبح طيارا تتمثل فى النقاط التالية:

1- الحصول على شهادة الثانوية العامة أوشهادة جامعية معتمدة.

2- الالتحاق بأكاديمية الطيران المدنى المصرية بعد اجتياز الاختبارات الطبية واختبارات اللغة.

3- تتراوح مدة الدراسة بالأكاديمية من 9 إلى 18 شهرا تقسم إلى فصلين دراسيين.

4- تتراوح تكلفة الالتحاق بالأكاديمية ما بين 40 إلى 50 ألف دولار يتم دفعها على عدة أقساط .

5- تنقسم الدراسة بالأكاديمية إلى شقين نظرى وعملى.

6- يحصل خريجي الأكاديمية على عدد ساعات طيران تتراوح ما بين 190 ساعة طيران إلى 250 ساعة.

6- يحصل الطيار فور تخرجه على رخصة طيار خاص من سلطة الطيران المدنى ثم يتدرج وفقا لعدد ساعات طيران ليحصل على رخصة طيار آلى ثم رخصة طيار تجارى ثم طيار خط جوى.

7- لا يتحصل الطيار على رخصة طيار خط جوى إلا بعد قيادته للطائرات لمدة 1500 ساعة.

8- أقل سن للحصول على رخصة طيار خاص 18 عاما.

9- أقل سن للحصول على رخصة طيار خط جوى 21 عاما.

10- يتم الكشف الدورى على الطيار كل 6 أشهر لمن هم فوق الـ 40 عاما.

11- يتم الكشف الدورى على الطيار مرة كل عام لمن هم دون الـ 40 عاما.

12- سن المعاش للطيار 60 عاما، ويمكن أن يتم المد حتى 65 عاما.

13- يجوز للطيار الحصول على الرخصة من إحدى الدول الاجنبية ثم معادلتها من سلطة الطيران المدنى المصرية.

15- يجوز للطيار قيادة الطائرة منفردا دون مساعد حال كانت حمولة الطائرة أقل من 19 راكبا أو وزنها أقل من 5.7 طن.

16- الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا أكثر الدول التى يذهب الطلاب المصريون لتعلم الطيران بها.