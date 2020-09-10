توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب نهارا وأمطار متوسطة تكون رعدية احيانا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتكون حركة الرياح معتدلة.

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيكون الطقس فيكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا مع كثافة الشبورة المائية، وتتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق المتفرقة، وتكون الأمطار متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على شمال وجنوب الصعيد، وتتساقط الأمطار على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

طقس الجمعة 11 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

السبت 12 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي 37 والصغري 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي والصغري 42 والصغري 28.

الأحد 13 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي 37 والصغري 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي والصغري 42 والصغري 29.