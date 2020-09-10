7 خطوات للترشح لمجلس النواب.. منها إقرار ذمة مالية وإيصال بـ10 آلاف

حددت التعديلات الخاصة بالقانون رقم 149 لسنة 2020 لقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2914 المستندات المطلوبة للترشح لعضوية الغرفة التشريعية الأولى لبرلمان ٢٠٢١، وقد شملت الآتى:

١: السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

٢: صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

٣: بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.

٤: إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

٥: الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

٦: شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

٧: إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

هذا بجانب المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً.

ويتشكل مجلس النواب المنتخبين على المقاعد الفردية والقوائم بنحو 568 عضوا، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لانتخابات النواب

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب القادم، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء من مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو".

كما يعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.