الثلاثاء.. إعلان الفائزين بالمهرجان الرقمي الأول لجامعة المنصورة

تنظم جامعة المنصورة حفل ختام مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، الثلاثاء القادم الموافق 15 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وتعلن نتائج فوز طلاب ممثلين عن 11 جامعة حكومية وخاصة ليتم الاحتفال بهم علي أرض جامعة المنصورة يوم 15 سبتمبر بمشاركة نجوم الفن والرياضة والثقافة والتعليم بالإضافة إلى الجوائز المالية المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى وجائزة خاصة باسم لجان التحكيم .

شارك في المسابقة 27 جامعة حكومية وخاصة لتصل الحسابات المشاركة إلي 995 والأعمال إلى 629 عملا وتم التحكيم عن طريق التصويت العام بمشاركة 19272 ( 20% من الدرجة) ولجان ثلاثية متخصصة " 80% من الدرجة".

وكانت جامعة المنصورة، أعلنت في 12 فبراير الماضي عن عقد مهرجان المنصورة الرقمي الأول لتكون منصة إبداعية إلكترونية لعرض مواهب الطلاب بطريقة غير تقليدية للتوسع في اكتشاف المواهب الشبابية، وتنافس المتسابقون في 3 مجالات هي المجالات الأدبية والفنية إلى جانب الفنون التشكيلية وتضم التصوير الفوتوغرافي وخاصة المعالم الأثرية لتعميق الانتماء والإعتزاز بالهوية.