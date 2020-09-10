ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، من ضبط (عدد 2 هاتف محمول- حقيبة تحوى ملابس- عدد 2 قطعة سلاح أبيض) بحوزة (عدد 3 عاطلين- مقيمين بالقاهرة)، حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهما.

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، عقب استقلالهم السيارة صحبتهم بدعوى توصيلهم، وأقروا بأن الهاتفان والحقيبة المضبوطين بحوزتهما، من متحصلات واقعة سرقة شخصان كرها عنهما بذات الأسلوب.

وبفحص الهاتفان، أمكن التوصل للمجنى عليهما (أحدهما مصاب بجروح سطحية)، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين، وقررا بأنهما عقب استقلالهما السيارة صحبة المتهمين من أعلى الطريق الدائرى تجاه المرج، قاموا بتهديدهما بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، والإستيلاء على المضبوطات كرها عنهما، واتهمهم المجنى عليه المصاب بإحداث إصابته المُشار إليها حال مقاومتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.