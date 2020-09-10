أصدقاء الدكتور مصطفي عبده يروون لـ"الوطن" اللحظات الأخيرة في حياته

"تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن، لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي، لا إله إلا الله محمد رسول"، بتلك الكلمات القليلة، ودع الدكتور مصطفى السيد عبده، الحياة، بعدما نشر تلك الكلمات علي الفيس بوك، ليعلن بذلك دخوله في مرحلة خطيرة، بعدما تمكن من فيروس كورونا المستجد والذي أصاب العالم بالهلع، كتب الطبيب الشاب تلك الكلمات لتنهال عليه التعليقات الداعمة، قبل أن يسدل الستار على حياته، وتظل ذكراه عطرة وحاضرة بين أصدقائه، من بين هؤلاء الأصدقاء كان الدكتور محمد إسماعيل أحد المقربين منه، حيث خصه الطبيب المتوفي بمحادثة قصيرة قبل الوفاة بساعات، حينما تواصل معه الطبيب الشاب كي يعرف منه بعض الإجراءات التي يمكن له أن يتبعها كي ينجو بحياته، يقول "إسماعيل"، أنه كان على تواصل دائم مع "عبده" منذ أن أصيب الأخير بكورونا، حيث لجأ لـ"إسماعيل" لما له من خبرة كبيرة في مجال مكافحة العدوى، نظرا لطبيعة عمله في أحد مستشفيات العزل: "شاب صغير، مناعته كويسة، دكتور رعاية مركزة قلب، طبعا ناس كتير مستغربة إزاي حصل كل ده له، لكن الإجابة ببساطة، إن فيه مشكلة عند دكاترة الرعاية وهي إنهم أكتر ناس بتتعرض لجرعات مكثفة من العدوى المتنقلة لهم من المصابين، وده ممكن يؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار كامل لجهاز المناعة".

منذ اسبوعين بدأ "مصطفى عبده" يتواصل يوميا مع محمد إسماعيل، حينما أحس بارتفاع درجة حرارته، إلى جانب شعوره بصعوبة في البلع والتنفس: "راح لمستشفى عندهم في المحلة ودي مكان النيابة بتاعته، لأنه من المنصورة، قاسوا نسبة الأكسجين في الدم، وقالوا احتمال تكون كورونا لكن رفضوا يعملوا له مسحة، لأن التعليمات بتقول إن المسحات تكون في أضيق الحدود للأطباء، وده أدى لتأخر حالته الصحية، طبعا عزل نفسه، لكن لقي الأمور بتسوء أكتر فراح القسم الداخلي واخد الأدوية اللي موجوده في بروتوكول العلاج، ومن وقتها بدأ يكلمني يوميا علي الفيس بوك، لأنه عارف إني شغال ببروتوكول علاج أمريكي لأنه محدث عن المصري اللي آخر تحديث له كان في إبريل اللي فات".

ساءت حالة الطبيب الشاب كثيرا حتي وصل لمرحلة العلاج بدواء"اكيتمرا" حيث يتم إعطاء هذا الدواء في حالات الالتهاب الرؤي الحاد، وحينها يكون الجهاز المناعي في أقصى مراحل الدفاع عن الجسم: "بيعمل تثبيط لردة فعل الجهاز المناعي، علشان ميحصلش ردة فعل عنيفة، كلمني وقتها قولتله أوعى ده دواء شديد الخطورة، ودي مجازفة كبيره وخطيرة غير محموده النتائج، لأنه ممكن يدمر جهاز المناعة".

عن الطبيب مصطفى عبده يقول "إسماعيل" أنه كان رجل خير، ويتوسط لبعض الفقراء في حالة الاحتياج إلي رعاية مركزة: "كان فيه حالة محتاجة دواء مش موجود في الرعاية، وتمنه غالي فجمع تبرعات من زمايله واشتري الدواء للمريض".

ويتابع: "كان على خلق عالي، ومش بيتاخر على حد، متجوز جديد لسه، وطول الوقت في شغله، سواء في الحكومي أو في الخاص علشان يحسن دخله، كان بيشتغل شيفتات 24 ساعة، كان شغال الأسبوع كله، حياته الشخصية، حياته العملية غالبة عليها، طول الوقت بعيد عن مراته عن بنته"، قبل لقاء ربه بساعات قليلة تواصل عبده مع صديقه إسماعيل في تمام الحادية عشر مساء في اليوم السابق للوفاة: "قالي هاخد اكيتمرا الصبح وقفل".

انهارت وظائف التنفس بشكل تام للطيبب الشاب، ومعها وصلت نسبة الأكسجين انخفضت لـ50 % على هواء الغرفة، وارتفعت معها درجة الحرارة والتي لم تكن تستجيب للباراسيتامول الوريدي والكمادات الثلجية لعدة ايام، زملائه رفضوا حجزه في بداية الأزمة لعدم تقديرهم لسوء الحالة وقتها.

تمسك بطرف الحديث سما الشافعي، أحد المقربين منه وتقول، إنه كان خدوم بشكل كبير، وكان يعمل في العمل التطوعي منذ أن كان طالب في كلية الطب، وحينها تعرفا علي بعضهما البعض، حيث تشاركا في العمل التطوعي معا: "كنا بننزل القرى والنجوع مع بعض، نجهز وجبات الغلابة، ونخلص مصالح الناس، كان بينزل مع العيادة المتنقلة، وبيعالج الناس ببلاش، وبسبب حبه للعمل التطوعي بدأت صداقتنا".

تخرج "عبده" في كلية الطب وحينها عين في مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة: "كان بيحلم يكون جراح قلب، كنا بنقوله له روح أي تخصص تاني بيكسب فلوس غير ده، كان بيرد ويقول لا دي رسالة، وأنا بحلم اخدم الناس، بعد فترة اتنقل لمستشفي في المحلة"، وتضيف:"كان عايز يعمل بيزنس خاص بيه لأن مرتبه مكنش كفاية، الكلام ده كان قبل كورونا علطول، لكن الفيروس قضي علي حلمه ده كمان".

في إبريل الماضي قرر مصطفى عبده تدشين قناة علي يوتيوب لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، وكيف لهم أن يحافظوا علي أنفسهم وذويهم من خطر انتقال العدوي:"كان بيقول إنه عايز يوعي أكبر قدر من الناس، وكان بيروح للناس في بيوتها بدون ما ياخد جنيه واحد، لحد ما أعلن انه مصاب من أسبوعين".