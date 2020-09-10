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مشروع قانون لإعفاء المجندين من مصروفات الانتقال بالمواصلات العامة

كتب:

محمد حامد
08:46 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
مجند القطار

مجند القطار

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إنه سيتقدم بمشروع قانون لإعفاء المجندين من مصروفات الانتقال بالمواصلات العامة طوال مدة الخدمة العسكرية.

 وطالب "الجندي" في بيان للحكومة، بأن يتم إعفاء المجند من كافة مصروفات انتقاله وسفره بالمواصلات العامة من وإلى وحدته، مشيدًا باللفتة الإنسانية التي بدرت من السيدة المصرية بدفع ثمن التذكرة لأحد المجندين بالقوات المسلحة في قطار المنصورة، لأنها أظهرت شهامة المصريين بعد طريقة تعامل كمساري القطار مع شاب مصري مجند يؤدي فترة تجنيده دفاعًا عن وطنه.

وثمن النائب دور المرأة المصرية في مختلف المواقف والتي تأتي دائمًا معبرة عن طيبة وشهامة وأصالة الشعب المصري، لتقف بالمرصاد أمام المحاولات الفردية المسيئة التي تبدر من قلة من المصريين.

وأشار إلى أن اعتذار السكة الحديد ووزارة النقل عن الواقعة أمر إيجابي، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كمساري القطار المتسبب في الواقعة.

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