اقتصادي عن "مستقبل مصر" في الضبعة: يتم وفق أعلى المعايير

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه، اليوم، مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، على ضرورة الانتهاء من مشروع "مستقبل مصر"، وفق أعلى المعايير.

مشروع "مستقبل مصر"، يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعي بتلك المنطقة.

الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، أوضح أن مصر تهتم الفترة الأخيرة بالمشروعات الزراعية اهتماما كبيرا، وخاصة في ظل التراجع الكبير في مساحة الأراضي الزراعية في مصر، ففي عهد الرئيس السيسي زادت المساحة المزروعة في مصر لـ9.4 مليون فدان في عام 2020.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن المشروعات الزراعية لها فوائد عديدة على مصر، فهي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى التوسع في المجال الصناعي، موضحا أن بعض المحاصيل يمكن استخدمها في الصناعة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن التوسع في زارعة الأراضي الزراعية من الممكن أن يوفر ناتج للتصدير للخارج، بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير فرص عمل عديدة.