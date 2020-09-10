صور.. طلاسم على قدم متوفى في حملة تطهير مقابر سوهاج

عثر فريق حملة تنظيف المقابر من السحر، علي سحر مكتوب علي "قدم متوفي" مدفونة خارج مقابر قرية الطليحات التابعة لمدينة جهينة بسوهاج، ضمن حملات الفريق المستمرة لتطهير المقابر بالمحافظة.

وقال الشيخ عبد الرحمن السنجق، مؤسس حملة تنظيف المقابر بالصعيد، إن حملته تواصل عملها في مختلف قرى ومدن الصعيد، وأن فريق الحملة اكتشف سحرًا سفليًا وطلاسم محفورة علي عظام "قدم متوفي" تم اكتشافها مدفونة خارج المقابر، وعليها علامات تؤكد إشعال النيران في القدم المعثور عليها.

وأضاف إنه تم إبطال مفعول السحر بالقدم، وجرى تكفينها ودفنها في المقابر، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور علي طلاسم محفورة علي قدم شخص متوفي، لافتًا إلى أن حملته طهرت مقابر قرية "نزلة علي" بناحية قرية الطليحات دائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، وجرى العثور على أعمال سفلية موجودة داخل المقابر وتم إبطال مفعولها.

وأوضح السنجق أن من أبرز الأعمال السحرية التي تم العثور عليها كانت منفذة على ملابس داخلية وجماجم حيوانات، وتم فك الأعمال والأسحار بعد القراءة عليها، وكان من بينها عمل سحر سفلي داخل قماشة وبداخلها ورقة بها اسم شاب عمره 32 عاما، وضعت فى فم كلب بغرض إصابته بالمرض ثم الموت وتم فك السحر، وتم الإتصال بالشاب وعمل رقية وكان مصاب بفشل كلوى، وتحسنت حالته بعد فك السحر.