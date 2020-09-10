أحمد فريد: أتمنى أكون صورة مشرفة للمصريين بوكالة الفضاء الألمانية

قال المهندس أحمد فريد العالم المصري والعربي الوحيد الذي يعمل رائد فضاء في وكالة الفضاء الألمانية، إنه لم يكن يعرف أوجه الاستفادة من عمليات الفضاء لدى وصوله إلى الوكالة، لكنه عرفه بها من خلال موقف شخصي مر به، حيث كان والده يعمل طبيبًا جراحا، وعانى من مشكلة في الظهر، وكان أمامه خياران، عملية جراحية أو العلاج الطبيعي.

وأضاف فريد خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "كان يعالج على جهاز، علمت أنه جرى تطويره في محطة الفضاء الدولية، وبالتالي فأنا أساعد والدي بطريق غير مباشر، من خلال عملي في هذا المجال".

وتابع: "شرف لي أن أكون المصري الوحيد في هذا المجال، وأتمنى أن أكون واجهة طبية لهم".

ودخل الإعلامي أحمد فايق والعالم المصري أحمد فريد، مركز عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية، حيث اطلعا على نموذج لمحطة الفضاء الدولية، وأشار "فريد"، إلى أن المحطة الأصلية تدور حول الكرة الأرضية بشكل كامل، خلال 92 دقيقة فقط، وفيها 5 وكالات فضاء عالمية.

وتابع: "نقف الآن أمام النموذج الأوروبي، الذي تجرى عليه التجارب الأمريكية والأوروبية والروسية، ومحطة الفضاء الدولية، يبلغ مقاسها ملعب كرة كامل، وكل دائرة صغيرة فيه تستوعب 6 أشخاص في عدم وجود الجاذبية".

وأردف، أن المحطة تشهد إجراء التجارب العالمية في شتى المجالات العلمية في ظل عدم وجود جاذبية، ومن خلالها يتابع رواد الفضاء ويشاركون نتائج التجارب مع المؤسسات التي تجريها، وأن من هذه التجارب، تكون التجارب الدولية والبيولوجية، وكيفية عيش رائد الفضاء دون وجود جاذبية.

وأشار، إلى أن جسم الإنسان يتحرك بطريقة مختلفة في ظل عدم وجود الجاذبية، وهو ما يترتب عليه اختلاف الأطعمة والمشروبات التي يتناولها.