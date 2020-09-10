مصرع شخص وإصابة 17 في حادث مروري ببنها

لقي شخص مصرعه، وأصيب 17 أخرين فى تصادم سيارتين، اليوم، على الطريق الحر بنطاق مدينة طوخ في القليوبية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفى للمستشفيات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الحر بنطاق مدينة طوخ، وجرى إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، وانتقل على الفور العميد عبد العظيم محمد، مدير الإدارة العام لمرور القليوبية، والمقدم محمود اسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين "ميكروباص" بسبب السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن اصابة 17 راكبًا ووفاة آخر، وجري نقل الجثه والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام حركة السيارات.