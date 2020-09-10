السكة الحديد: غدا تنفيذ خصم أجر رئيس ومشرف قطار المنصورة - القاهرة

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، تنفيذ عقوبة خصم 50 يوما من أجر عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار رقم 948 المنصورة- القاهرة، بدءا من صباح غد الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجارى، وذلك على خلفية قيام كمسري قطار بالتجاوز فى حق أحد الركاب، مجند بالقوات المسلحة، بسبب ثمن تذكرة القطار، وقيام صفية إبراهيم، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار" بدفع قيمة تذكرة القطار نيابة عن المجند.

المصدر: تنفيذ عقوبة رئيس قطار المنصورة - القاهرة على 3 شهور

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن العقوبة سيتم تنفيذها على 3 شهور بواقع 20 يوما بالشهر الأول، و20 يوما بالشهر الثاني، و10 أيام بالشهر الثالث، مشيرا إلى أنه لا يحق الاعتراض على العقوبة الموقعة عليه لأن الواقعة كانت مصورة بالصوت والصورة، ولم ينكرها أمام لجنة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، موضحا أنه تم أيضا توقيع غرامة 4000 آلاف جنيه لعدم ارتدائه الكمامة الطبية أثناء العمل.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ عقوبة خصم 15 يوما من أجر عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، ستتم بدءا من صباح الغد ولمدة 15 يوما، بحيث سيتقاضى نصف مرتب عن الشهر الجارى، كما سيتم تغريمه 4 آلاف جنيه بسبب عدم ارتداء الكمامة الطبية، موضحا أنه لن يتم السماح لهم بالعمل على قطارات الركاب مرة أخرى، وسيبدأون العمل بقطارات البضائع بدءا من السبت المقبل.

يذكر أن بدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كشف الفيديو أن مجندا كان يستقل قطار 948 المنصورة- القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كماماته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

وتقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق كسري مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وزير النقل: العاملون بالوزارة وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري.. وأرفض التجاوز في حق أي مواطن

وأكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".

كشفت صفية إبراهيم التي ظهرت في الفيديو الخاص بتجاوز كمسارية قطار المنصورة في حق مجند بالقوات المسلحة الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى عن كواليس الواقعة.

وأكدت إبراهيم، لـ"الوطن"، أنها كانت متجهة إلى مركز بركة السبع لحضور فرح ابن أختها، قائلة: "اللى عملته لا يستحق التكريم وأى حد مكانى كان هيعمل كده.. أنا عملت اللى كان لازم يتعمل وشعرت بأن هذا المجند ابني".