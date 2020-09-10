"تصالح المباني": مصر الجديدة والمعادي الأغلى.. والشرابية والمرج الأقل

رصدت "الوطن" تخفيضات قيم التصالح في مخالفات البناء التى أقرها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالأمس وتصل نسبتها لـ25%، وذلك استجابة لمطالب المواطنين حيث تتفاوت قيمة سعر المتر ما بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية.

وتأتي أحياء مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والمعادي في صدارة الأحياء الأعلى تقديرا، ومع ذلك يتم تقسيم الأحياء إلى مناطق لمراعاة البعد الاجتماعي حيث تتفاوت الظروف المعيشية وطبيعة المناطق، وتأتي أحياء مثل التبين والمرج والمعصرة وحلوان ومصر القديمة وحى السلام والمطرية والشرابية فى قائمة الأحياء الأقل تقديرا لسعر المتر نظرا لكونها فى الغالب مناطق شعبية.

فى حى مصر الجديدة تم تقسيم الحى إلى 3 مناطق نظرا لمساحات الشوارع وقيمة الموقع فالمنطقة "ا" سعر المتر السكنى 1200 جنيه، والتجارى والإدارى 1400 جنيه و900 جنيه للمتر الصناعى، ما عدا عزبة المسلمين سعر المتر السكنى يتراوح ما بين 700 إلى 100 جنيه.

وفى حى النزهة المنطقة "أ" سعر المتر السكنى 1200 جنيه و1400 للتجارى والإدارى و900 الصناعى، بينما منطقة الهايكستب وعزبة المطار سعر المتر السكنى يتراوح ما بين 600 لـ150 جنيها، والتجارى من 1400 لـ150 جنيها.

وحى شرق مدينة نصر فى المنطقة "أ" يصل سعر المتر السكنى لألف جنيه والتجارى 1200 والإدارى 1100 والصناعى 800 جنيه، بينما عزبة الهجانة سعر المتر السكنى يتراوح ما بين 500 لـ150 جنيها، والمعادى من 1000 جنيه السكنى إلى 400 جنيه.

وفى غرب مدينة نصر يتراوح سعر المتر السكنى من 1000 إلى 700 جنيه بينما عزبة العرب سعر المتر من 500 إلى 150 السكنى.

وفى المطرية وتحديدا فى عزبة النخل وعرب الطويلة وعرب الحصن والمطرية القديمة يتراوح سعر المتر من 200 لـ100 سكنى، أما الصناعى من 400 لـ120 جنيها.

وفى المعصرة يتراوح سعر المتر السكنى من 250 إلى 100 والمقطم سعر المتر ما بين 650 لـ100 وحلوان من 300 لـ100.

والشرابية سعر المتر من 400 لـ1250 والساحل من 600 لـ150 والزيتون من 500 لـ150 وشبرا من 500 لـ150 والتبين من 280 لـ50 جنيها، والأميرية من 500 لـ150 والمرج من 250 لـ100 وحى السلام من 250 لـ100 جنيه.

من ناحية أخرى، تواصل أحياء محافظة القاهرة وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة تنذرهم بأن نهاية تقديم طلبات التصالح 30 سبتمبر الجارى، وعلى المواطنين الإسراع لتقديم طلبات التصالح وعدم التعامل مع العقار المخالف حفاظا على الأرواح والأموال.

وفى وقت سابق، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء بوضع ملصقات على أى عقار مخالف كإنذار أخير للمخالفين.

وأضافت لـ" الوطن" أن هناك إقبالا على المراكز التكنولوجية بالأحياء التى تعمل حتى فترة مسائية للتيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنها وجهت رؤساء الأحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار فى المراكز لإزالة أى عراقيل ومتابعة العمل، ودعت المواطنين إلى ضرورة الإسراع فى تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة فى 30 سبتمبر الجارى.

وأشارت إلى أنها اقترحت التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه.

وأكدت أن من يتخلف عن التصالح خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.

يأتي ذلك استجابة لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بإجراء تيسيرات للمواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعى حسب طبيعة المناطق والأحوال المعيشية للسكان فى تقدير قيمة سعر المتر بشأن التصالح على مخالفات البناء سواء سكنى أو تجارى أو صناعى أو إداري.