"العاملين بالسكك الحديدية": تصرف كمسري واقعة القطار مشين ولا يعبر عنا

أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، أن القطاع يشهد تطورًا غير مسبوق، وأن جميع العاملين في قطاع التشغيل، خاصة مشرفي القطارات، يجرى تأهيلهم وتدريبهم على أحدث مستوى علمي ونفسي وبدني.

واعتذر فكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، لمجند القوات المسلحة، في واقعة القطار الشهيرة، كما ثمن جهد ما قامت به السيدة صفاء أبو العزم، مشددًا على أن مشرف القطار، تصرف تصرفًا فرديًا لا يعبر عن عمال السكك الحديدية، الذين يعملون لمدة 24 ساعة، في ظروف قاسية وشاقة.

وتابع، أن هناك لائحة بين الراكب ومشرف القطار، لا بد من تنفيذها، حتى لو كان الراكب مخالفًا: "المجند كان مخالفًا، ولكن يكن ينبغي على مشرف القطار، أن يتعامل بهذا السلوك المشين، الذين نرفضه ويرفضه جميع العاملين".

وقدم فكري، اعتذارًا للقوات المسلحة المصرية، مشددًا على أن الكمسري سيحاسب ويعاقب طبقًا للائحة الهيئة، وسيجرى الكشف عليه من جميع النواحي، نفسيًا وبدنيًا بالإضافة إلى أنه سيخضع لكشف المخدرات.