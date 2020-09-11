نجل سيدة القطار: لو شافت واحدة أكبر منها بتقوم لها رغم مرضها

قدمت الدكتورة منى المليجي مقررة المجلس القومي بمحافظة المنوفية، باقة ورود للحاجة صفية أبو العزم، بسبب تصرفها في واقعة القطار الشهيرة التي تعرض لها مجند بالقوات المسلحة.

وأضافت "المليجي" خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض عبر شاشة "المحور": "نحتفل بالأم التي استطاعت التعامل مع الموقف الذي تعرض له الشاب النبيل، الذي يتميز بالنخوة والشهامة، والذي تعامل مع الموقف بثبات انفعالي شديد".

وتابعت، أن سيدة القطار ستلتقي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تكرمها بشكل يليق بها.

فيما أعرب أحد أبناء الحاجة "صفية"، عن سعادته بموقف والدته بعد تعرض مجند للإهانة، مشيرًا إلى أنه كان سيقدم على نفس التصرف لو كان يملك المال.

وقال "أحمد" نجلها الأكبر، إن المجند لم يخطئ، ولم يكن يستحق أي إهانة تعرض لها، مشددًا على أنه كان فخورًا للغاية عندما شاهد الفيديو، وأعاد مشاهدة الفيديو أكثر من مرة: "هي اللي مربيانا، ولو شافت واحدة أكبر منها واقفة في القطر هتقوم عشان تقعد، رغم إنها مريضة".