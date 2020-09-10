سيدة القطار: "دافعت عن المجند وقلت له متنزلش بدافع الأمومة"

قالت الحاجة صفية، سيدة القطار، إنها كانت تجلس بأحد كراسي القطار، وحينها سمعت الكمسري يخبر المجند بأنه سيقوم بتسليمه في أقرب محطة، وحينها وافق المجند: "قال له أنا عسكري مليش أدفع المبلغ ده كله، والكمسري قاله هتدفع، والمجند كان عنده ثبات انفعالي".

وأضافت "صفية"، خلال مداخلة لها عبر ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الكمسري كان يريد تحصيل 22 جنيه من المجند، وعندما اقتاده للنزول شعرت بوجع: "من دافع أمومتي وأن عندي صبيان قلت له، لا متنزلش أنا زي أمك وبقولك تقعد يعني تقعد، هتقعد، وهو احتراما ليا قعد، وشد الفلوس من أيدي ومن انفعاله اتقطعت، والكمسري قالي اتقطعت، وقولتله فداه وطلعت غيرها دفعت"، موضحة أن العسكري شدد على دفعه لأجرة القطار: "خدت منه الفلوس وقعدت، واللي نزل عليا عياط، الموقف كان صعب والإهانة صعبة، ووجعتني".

وأكدت أنها لم تكن تعلم، بأن أحد الأشخاص يقوم بالتصوير، وعندما نزلت من المحطة، اشتكى أحد الركاب لرئيس محطة "بركة السبع": "السيد وزير الدفاع كلمني وفوجئت"، مشيرة إلى أن الفريق محمد زكي عندما هاتفها كان في قمة التواضع والاحترام.