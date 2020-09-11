سيدة القطار: "أعتز بهدية السيسي وهروح بيها المدرسة"

قالت الحاجة صفية، سيدة القطار، إنها عندما استيقظت صباح اليوم، وجدت ابنها نشر فيديو لها عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مفتخرا بما قامت به، ووجدت الكثير من أقاربها، ينشروه، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية والقنوات بذلك.

وأضافت "صفية"، خلال مداخلة لها ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، هو تكريم كبير وتعتز بها: "هروح بيها المدرسة وأقول الريس كرمني"، موضحة أن المجند يضحي لأجل المصريين، ولا يعلم إذا كان سيعود مرة أخرى إلى منزله أو لا: "الكمسري بيتكلم معاه على 22 جنيه، ده لو مليون جنيه أو ملايين الدنيا، ربنا يكفيهم شر طريقهم، مكنش يستاهل كده".

وتابعت: "فداك نفسي وكل الدنيا يا ابني، ولا تسوى إهانة إن حد يكلمك بالأسلوب ده، والله لو دفعت إيه ولا تسوى إهانته".