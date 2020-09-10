مصدر بالآثار: قرار تحديد جهة إدارة "منطقة المنتزه" خلال أيام

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إن هناك قرار مرتقب، قد يصدر خلال أيام، من رئاسة مجلس الوزراء لتحديد الجهة التي ستتولى إدارة مشروعات قصر المنتزة الحالية، أو التي سيتم إقامتها فيه، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانتهاء تولي الوزارة مسئولية إدارة منطقة قصر المنتزه.

وأضاف "المصدر" في تصريحات لـ"الوطن"، أن منطقة المنتزه تضم العديد من الأماكن التاريخية، مثل قصر المنتزه وجزيرة الشاي وفندق فلسطين، وفندقي السلاملك والحرملك، لافتا إلى أن المنطقة لا توجد بها أية كبائن، حيث تم هدم كل الكبائن الموجودة بالمنطقة، وعددها نحو 780 كابينة.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها رقم "36 مكرر ه"، قراراً جمهورياً حمل رقم 481 لسنة 2020، بانتهاء تولي وزارة السياحة مسئولية الإدارة، والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه، وقيامها بتسليم المنطقة إلى رئاسة الجمهورية.

وتتولى رئاسة الجمهورية، بموجب القرار، بصفتها الجهة صاحبة الولاية على منطقة قصر المنتزه، تطوير المنطقة لأغراض التنمية والسياحة، دون تغيير طبيعتها القائمة على المنفعة العامة.