"عادل" بالاسم.. رئيس ومشرف قطار المنصورة تشاركا في الاسم والعقوبة

المستقيم الذي يحكم بالعدل، ذلك معنى اسم "عادل" الذي تنصل من صفاته، رجلا قطار المنصور القاهرة رقم (948)، رغم اعتيادهما مناداتهما بهذا الاسم منذ نعومة أظافرهما، إلا أنهما ابتعدا بأفعالهما عن معناه، فاشتركا في الاسم، وعكسه بالفعل، وكذلك العقوبة؛ لتجاوزهما في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

فيديو لم يتجاوز الـ5 دقائق ظهر فيه عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار، وعادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، وهما يتجاوزان في حق مجند بالقوات المسلحة لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته حين حاول المحصل إنزال المجند من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

خضع رئيس قطار المنصورة والمشرف للتحقيق، الذي انتهى إلى مجازاة الأول عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار، بخصم أجر 50 يوماً من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه، لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، كما صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع، وتم تحرير محضر شرطة لهما لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

"ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء"، رسالة السيدة صفية إبراهيم، المعروفة إعلاميًا باسم سيدة القطار، وهي بطلة واقعة المجند والكمسري بقطار المنصورة - القاهرة، التي وقعت صباح أمس الأربعاء، والتي ذكّرت مسؤولا القطار باسمهما وما يحمله من معان، حيث أكدت في حديثها المصور مع "الوطن"، أن مَن كان اليوم في نقطة قوة، فالغد سيكون في نقطة ضعف، ويجب أن يحترس من ذلك ويقدم المعروف حتى يجده.

وقالت السيدة صفية، إنها ترى أن الكمسري أخطأ في هذا الموقف، ولابد من اتخاذ أسلوب راق في التعامل مع المواطنين، وأنه من الممكن أن يتعرض الجميع لمثل ذلك الموقف، "اعتبروا ابنك.. الجندي غلطان أنه مدفعش".

وأشارت خلال تصريحها الأول لـ"الوطن"، إلى أنه لو تفاعل بشكل جيد مع هذا الموقف، لوقف له الجميع احترامًا، موضحة أن الجندي صمم على دفع الفلوس، احترامًا لنفسه وتقديرًا لكرامته، وأن هذا الموقف حدث في قطار الساعة السادسة و10 دقائق، مضيفة "يجب أن نفعل الخير ليأتي لنا بعد ذلك".

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.