سيدة القطار: الرئيس كرمني وجاب لي أجمل هدية

أجهشت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، بالبكاء على الهواء خلال لقاء مباشر لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، مشددة على أن الجندي تعرض لإهانة غير مقبولة، خاصة أنه أحد أبطال القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هناك وفد من رئاسة الجمهورية قام بزيارتها، وتابعت: "الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفداً، جاتلي أجمل هدية من الرئيس السيسي وكرمني".

وأضافت "سيدة القطار"، أنها لا تجمل حديثها كونه تصريحات تليفزيونية، ولكنها تتحدث من منطلق مبدأ الأخلاق التي تربت عليها وتعمل على ترسيخه بأولادها، وتابعت: "دائماً ما أقول لهم أنتم عكاز أبوكم وإوعو تخلوا العكاز يسوس.. وعليكم التمسك بالقيم والأخلاق والتقاليد المصرية".

ووجهت "سيدة القطار"، رسالة إلى كمسري القطار، قالت خلالها: "ليه تعمل كده.. كلمة القوات المسلحة مهزتش قلبك، عمال تهين فيه ولم يأت في بالك مدى التضحيات التي يقدمها الجيش المصري للوطن.. والله لو دخلت السجن بسببه ما تساوي شيء".