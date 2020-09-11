الموبايل ينتصر للضعفاء.. 4 حكايات للتنمر كشفتها الكاميرا

شاهد عيان لا يكذب أبدًا، يرصد بعينه ويسجل ويعرض ما تسجله عدسته من جرائم تنمر عانى منها البعض واستقوى فيها البعض الآخر بصحة أو بسلطة زائفة.

إنها كاميرا الموبايل التي نجحت في توثيق آلاف الجرائم ومئات من وقائع التنمر والكراهية في المجتمع المصري وكانت عاملا أساسيا في كشف قضايا تنمر

حلاق وعاطل يتنمران بمعاق والكاميرا توثق الجريمة

الشهر الماضي تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتنمر شاب بطفل معاق ذهنيًا باستخدام كلب شرس، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف ملابسات الواقعة، وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المجنى عليه مقيم فى منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهمين والكلب الذى ظهر فى الفيديو.

وتحفظت القوات على المتهمين الاثنين بعد أن اتهمتهما أسرة المجنى عليه بالتنمر، وتمت إحالة المتهمين وهما "شاب عاطل وحلاق" لجهات التحقيق.

كشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش المباحث إلى أن بداية الواقعة بتداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو، لشاب معاق يتعرض للتنمر من قبل أشخاص كان معهما كلب.

وعلى الفور تم فحص الفيديو وتمكنت القوات من تحديد مكان بثه ومحل إقامة المجنى عليه، وتبين أنه مقيم بشارع زكي مطر بمنطقة إمبابة، وهو معاق ذهنيا 40 عاما، مقيم بذات المنطقة التى يقيم فيها المتهمان وهما شاب عاطل 20 عاما، وحلاق 23 عاما، وأمكن ضبط المتهمين والكلب المستخدم الخاص بالأول، واعترفا باستدراج المجني عليه وتصويره في محل الثاني بقصد المزاح ونشره على الميديا وزيادة عدد متابعيهما.

كاميرا توثق تنمر شابين بطفل معاق باستخدام كلب شرس بقليوب

فيديو آخر تم تداوله في مايو الماضي لشابين يتنمروا بطفل معاق باستخدام كلب شرس ويرعبانه وذلك في أحد المنازل التي بدا أنها تحت الإنشاء.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يروعان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كلب.

جاء ذلك بعد حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لقسوة المشهد ورفض المجتمع لمثل هذه التجاوزات بحق ذوي الهمم.

وكانت قوات الأمن تمكنت من تحديد مكان الواقعة بنطاق قسم قليوب، حيث جري تحديد المتورطين فيها وضبطهما.

وبسؤال والد الطفل، أكد أن الشبابين اللذين ظهرا في الفيديو هما أبناء أخيه ولم يتهجما على نجله بالكلب، لكنهم كانا يحاولان تخويفه فقط حتى يبتعد عن الكلاب.

أوضح الأب أن ابنه الذي ظهر في الفيديو يدعى "علي فارس"، عمره 13 سنة، ويحب اللعب مع الكلاب، مضيفا: "نخاف عليه من هذه العادة لأنها تؤذيه وخاصة أن المنطقة التي نقطن فيها مليئة بالكلاب الضالة، ولا يستوعب الأمور إلا بتجربتها".

وأضاف: "الهاتف الذي جرى تصوير الفيديو بواسطته سرق قبل 3 أشهر، والسارق هو من نشر الفيديو، لكنه لم ينشره كاملًا، بل اقتطع هذا الجزء فقط، لهذا غضب الناس لأنهم لم يشاهدوا المقطع المصور بالكامل والذي يوضح حقيقة أن ما حدث كان (هزارا) وليس هجوما أو اعتداء".

تنمر بجندي من جنود القوات المسلحة من رئيس قطار وكومسري وسخرية من ملابسه الميري

وقفت الكاميرا كشاهد عيان وحيد على جريمة التنمر بعسكري من جنود القوات المسلحة والسخرية من ملابسه الميري التي تعتبر ملبس الرجال وزي الأبطال الذين يدافعوا عن تراب الوطن ويقدموا أرواحهم ودمائهم ليل نهار لصون أمن وشرف المواطن المصري.

سخرية وتهكم من كومسري ورئيس قطار بأحد العساكر بسبب مشكلة عدم وجود تذكرة معه وإعلان نيتهما إنزاله من القطار وتسليمه لوحدة الشرطة العسكرية قبل أن تتدخل سيدة وتدفع له ثمن التذكرة بالإجبار قائلة: "أنا عندي 3 صبيان زيك".

كانت هذه الواقعة ستمر مرور الكرام لولا أن قام شادي محمود بلال، جيولوجي، بتصوير هذا الفيديو داخل قطار "المنصورة – القاهرة".

ردود فعل واسعة حدثت بسبب انتشار الفيديو حيث تم تحويل سائق القطار والكومسري للتحقيق وتم مجازاتهم بخصم 50 يوما من راتب رئيس القطار و15 يوما من راتب الكومسري وتم تحريك محاضر ضدهما بسبب عدم ارتدائهما الكمامة وتصل الغرامة فيها لـ4000 جنيه، وذلك قبل أن يعتذر وزير النقل المهندس كامل الوزير للمجند ويبدي احترامه للبدلة العسكرية التي ارتداها لمدة 44 عاما.

سائق يعتدي بالضرب على زوجته ويهدد بالقائها من البلكونة والكاميرا تفضحه

فيديو آخر لشخص يقف في بلكونة بأحد العمارات وهو ممسكا زوجته ويعتدي عليها بالضرب مهددًا بإلقائها من البلكونة، بينما ترصده كاميرا هاتف محمول لأحد الجيران.

وتمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب بالأيدي حال تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن قيام سائق مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بالتعدي على زوجته ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان بالضرب بالأيدي وطردها من مسكن الزوجية والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما، وتهديده بإلقائها على النحو المشار إليه بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.