منى الشاذلي لمحمد عبدالعظيم: أنت نموذج للضلالي.. والأخير: الله يخليكي

تحدث الفنان محمد عبدالعظيم، عن كواليس دور "سامح الضلالي" في مسلسل "بـ100 وش"، خلال لقائه وأسرة المسلسل مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال "عبدالعظيم" إنه شعر في بداية العمل بالخوف؛ نظرًا لشخصيته في مسلسل "ب 100 وش"، مضيفًا: "لما اشتغلت مع المخرجة كاملة أبو زكري، هي من اقترحت أن تكون الشخصية الخاصة بي دمها خفيف"، موضحًا أنه تعامل بنفس المنطق مع شخصية "سامح" في "ب 100 وش"، "كان لازم يضحك".

وأضاف "عبدالعظيم": "شخصيتي في المسلسل لموظف لسانه معسول وفيه تقوى ولكن لازم تخاف منه وتعد إيدك بعد ما تسلم عليه".

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي، حديثها إلى الفنان محمد عبدالعظيم :"أنت نموذج للرجل الضلالي"، ورد محمد عبدالعظيم ساخرًا: "الله يخليكي".

وفي نفس السياق، علقت الفنانة نيللي كريم على دور "سامح الضلالي" قائلة: "الفنان محمد عبدالعظيم قال لي الدور حلو لكن أنا قلقان من الشخصية في المسلسل والناس ممكن تحبها أزاي".