عبدالعاطي يوقع اتفاقا لتطوير أنظمة الري بجنوب السودان

وقّع كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ونادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان، اتفاق تعاون لمشروع تطوير وتأهيل نُظم الري بمزرعه مريال باي بمدينة واو، وذلك بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان.

يأتي ذلك خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها وزير الري المصري والوفد المرافق له لدولة جنوب السودان.

وكان عبد العاطى قد بدأ زيارة رسمية إلى جنوب السودان بدأت الأربعاء الماضي، تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان.

وأعرب عبدالعاطى عن سعادته الغامرة بزيارة دولة جنوب السودان، مؤكداً أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً وشعباً وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والرى بل في كافة المجالات.

واستقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، أمس، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، والوفد المرافق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي إلى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلاً فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة آثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.

ونقل الدكتور عبد العاطى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائنا في دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعباً.

وفى سياق آخر وخلال لقاء الوفد المصري مع رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أمس، وأكد الدكتور محمد عبد العاطى أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان، خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.