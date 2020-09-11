"العلاج الطبيعي" تخاطب الداخلية لغلق الأكاديميات الوهمية لبيع الشهادات

اتخذت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، عدة إجراءات لمحاربة المراكز والأكاديميات الوهمية، وغير المرخصة والمعاهد لبيع شهادات تدريب، لممارسة مهنة العلاج الطبيعي.

وخاطبت النقابة كلا من وزارات الداخلية والتعليم العالي، والصحة، لمحاربة تلك الأماكن الوهمية، وقالت النقابة في خطابها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن النقابة رصدت العديد من الأكاديميات التى تدعي منح شهادات أكاديمية في العديد من المجالات المهنية منها مهنة العلاج الطبيعي.

وأكدت النقابة في خطابها الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن تلك الأكاديميات غير مرخصة ولا تحمل أي تصاريح عمل من وزارة التعليم العالي، وتعلن عن منح شهادات بكالوريوس ودبلوم لغير المتخصصين.

وقال سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إن تلك المراكز مخالفة لقانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون إنشاء النقابة الذي نص على أن ممارسة العلاج الطبيعي خريج كلية العلاج الطبيعي وحاصل على رخصة مزاولة مهنة من وزارة الصحة.

وأضاف سعد، لـ"الوطن"، أن النقابة كانت قد حذرت من قبل بخطورة تلك الأكاديميات واستخدام الشهادات التي تمنحها كباب خلفي لمزاولة المهنة، مطالبا وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف وغلق نشاط تلك الأكاديميات.

عزت: نناشد بعدم الانسياق وراء الأكاديميات الوهمية لإخراجها أشخاصا غير مؤهلين

وقال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة أطباء العلاج الطبيعي، إن هناك العديد من الأكاديميات الوهمية انتشرت تعمل على منح شهادات متخصصة في مجالات التمريض، التعدين والبترول، العلاج الطبيعي، التحاليل، الأشعة، مؤكدا أن كل هذه الشهادات مزيفة ولا تمنح رخصة مزاولة مهنة.

وأكد عزت، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من تلك الحملة توعية أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات والأكاديميات، مشيرا إلى أن ترك المجال لمثل هذه الأكاديميات الوهمية يضر بصحة المواطن المصري لأنها تخرج أشخاصا غير مؤهلين لممارسة المهنة.