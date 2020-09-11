الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الحضور للمدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم تطبيق نظام أيام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، موضحةً أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس والتي يتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، تسري على جميع المدارس الحكومية والخاصة دون استثناء على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف حماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

"الصحة" تعلن 10 قواعد للوقاية من كورونا داخل المدارس

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عرضا توضيحية بعنوان "10 قواعد ذهبية الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس"، وذلك من خلال عرض توضيحي على خلفية، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الإجراءات الوقائية لعودة المدارس، بحضور وزيري الصحة والسكان، وجاءت القواعد العشرة الذهبية كالتالي:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

2- يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.

3- رحب بزملائك من بعيد، لا المصافحة أو التقبيل.

4- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.

5- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.

6- احرص على استخدام الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.

7- اترك مسافة بينك وبين آخرين.

8- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

9- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.

10- التهوية الطبيعية للفصول هي أفضل دائما.