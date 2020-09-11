الكشف على 1350 مواطنا خلال قافلة طبية بشرباص

استأنفت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، جهودها لتنظيم القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وفقاً لما جرى الإعلان عنه الأسبوع الماضي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء دمياط.

وخلال القافلة التي تمت بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور، والتي تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

وجرى توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1350 مترددا، وتحويل 32 مريضا لاستكمال العلاج بالمستشفيات فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 16 حالة، بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات الطبية في مجالات التثقيف الصحي.