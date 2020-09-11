قرارات أعقبت واقعة سيدة القطار.. "كشف نفسي للعاملين بالسكة الحديد"

أثارت بما فعلته جدلا واسعًا انحنى لها الجميع تقديرًا واحتراما، وباتت في غضون ساعات قليلة محط أنظار الجميع، حكومة ومسؤولين وشعبًا بعدما دافعت عن أحد مجندي القوات المسلحة داخل عربة قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

أصداء موقف السيدة صفية إبراهيم، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار" في واقعة تنمر كمسري قطار بأحد مجندي القوات المسلحة مستمرة، أتبعها قرارات رسمية عدة منها ما أحدث تغييرا في منظومة السكة الحديد، ومنها ما جاء تكريمًا لموقفها البطولي وسط الرجال، كان أول تلك البيانات الرسمية الصادرة بشأن الواقعة ما صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

بيان من القوات المسلحة بشأن الواقعة

وقالت القوات المسلحة: نقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

اعتذار رسمي من وزارة النقل وتحويل الكمسارية للتحقيق

تقدمت وزارة النقل، صباح أمس، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، موضحاً أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

وأصدر الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توجيهًا لقيادات هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق بإصدار قرار لصرافي التذاكر بمحطات السكة الحديد والمترو بحسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات في حق أي راكب، وذلك إثر واقعة كمسري قطار المنصورة - القاهرة مع راكب مجند بالقوات المسلحة.

"النقل" تمنح "سيدة القطار" اشتراك استقلال القطارات مدى الحياة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، قررت منح صفية إبراهيم أبوالعزم والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار، اشتراك استقلال القطارات مدى الحياة، على أن يجدد سنوياً بدون مقابل، نظراً لموقفها تجاه أحد الركاب "جندي مجند بالقوات المسلحة" كان يستقل قطار 948 المنصورة/ القاهرة.

السكة الحديد تبدأ الكشف النفسي للعاملين بعد الواقعة

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ إجراءات تجاه جميع العاملين بطوائف التشغيل، بعد تكرار واقعة تجاوز الكمسارية فى حق ركاب القطارات، وكان آخرها تنمر رئيس قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، بمجند بالقوات المسلحة، بسبب عدم امتلاكه لثمن تذكرة القطار.

وطالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات السكة الحديد، بأهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير، مثل رؤساء ومشرفى القطارات وصرافى التذاكر وخدمة العملاء، وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة.

تكريمات للسيدة صفية من التعليم ونقابة المعلمين

تقديرًا لدورها الشجاع في واقعة مجند قطار المنصورة، نالت المعلمة صفية تكريمات عدة، حيث توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة صفية إبراهيم، مُعلمة مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار".

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر والتقدير للمعلمة صفاء إبراهيم، وجميع المعلمين الذين يتمتعون بنفس الصفات النبيلة والوطنية.

نقابة المعلمين تكرم سيدة القطار: بـ100 راجل وفخر للمصريين

فيما أكدت نقابة المعلمين أنها ستكرم السيدة صفية إبراهيم، بطلة واقعة القطار.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إنه وجه بالتواصل مع الأستاذة صفية، المعلمة بإحدى مدارس المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار، "السيدة المصرية العظيمة"، لتكريمها رسميا في النقابة، بعد دورها في واقعة قطار المنصورة القاهرة، وتمسكها بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين، بعد تجاوز الكمسري ضده.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس، حيث كشف الفيديو أن مجندا كان يستقل قطار 948 المنصورة/ القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه، وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة.