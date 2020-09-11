انطلاق الحملة التوعوية للحد من العدوى في صالونات التجميل بدمياط

انطلقت، اليوم، حملة توعوية للحد من العدوى داخل صالونات التجميل "مراكز الحلاقة والكوافيرات"، بالتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ومديرية الصحة بدمياط.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والصحة والسكان لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جرى خلال الأسبوع الماضي تدريب مسؤولي الإعلام والتثقيف الصحي بالإدارات الصحية المختلفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حول التعليمات الواجب توافرها للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل.